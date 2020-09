Los socorristas de los incendios de Washington son los primeros en utilizar el internet de SpaceX

La red de Internet por satélite Starlink que SpaceX está desarrollando ha sido utilizada sobre el terreno por los equipos de emergencias del estado de Washington durante las últimas semanas.

El ejército del estado de Washington, que incluye su división de respuesta a emergencias, comenzó a emplear los terminales de usuario de Starlink a principios de agosto para llevar el servicio de Internet a las zonas devastadas por los incendios forestales. Los terminales de usuario son los pequeños dispositivos en tierra que se conectan a los satélites. La división de emergencia tiene siete terminales de usuario Starlink, que ha probado con éxito.

“Nunca he instalado ningún equipo táctico de satélites que haya sido tan rápido de instalar y casi tan fiable” como Starlink, Richard Hall, el líder de telecomunicaciones de emergencia de la división de TI del Departamento Militar del Estado de Washington, a CNBC en una entrevista el lunes.

Starlink es el nombre del ambicioso plan de SpaceX para construir una red de satélites interconectados de Internet, también conocida como “constelación”, para llevar Internet de alta velocidad a cualquier lugar del planeta.

Se prevé que la red completa de Starlink tenga unos 12,000 satélites volando en lo que se conoce como órbita terrestre baja, mucho más cerca de la superficie que los satélites tradicionales de banda ancha.

Hall dijo que, con otros servicios tradicionales, normalmente se tarda entre 30 minutos y una hora en establecer una conexión por satélite, “con mucha menos velocidad y ancho de banda y una latencia mucho mayor en un paquete mucho más grande”.

En comparación, Hall enfatizó que le tomó entre 5 y 10 minutos configurar y conectar una terminal Starlink. Y una sola persona puede configurar uno de los dispositivos: “No requiere un camión y un remolque y un montón de otros equipos adicionales”, dijo Hall.

Hasta la fecha, SpaceX ha lanzado más de 700 satélites Starlink, una fracción del total necesario para la cobertura global pero suficiente para comenzar a proveer servicios en algunas regiones, incluyendo el noroeste de los Estados Unidos.

La compañía ha confirmado que ha estado realizando una prueba beta privada de Starlink con los empleados, pero Hall dijo que el caso de uso de la división de emergencia de Washington creció debido a los incendios forestales que se hicieron cada vez más severos en agosto, con daños catastróficos, por lo que Starlink ofrece una nueva solución para las áreas donde los daños significaban que no habría una conexión de datos disponible.

La Fuerza Aérea de Estados Unidos también ha realizado las primeras pruebas de Starlink, pero el uso de Washington representa la primera aplicación del servicio en varias semanas. El CEO de SpaceX, Elon Musk, respondió el lunes al agradecimiento del estado de Washington por el apoyo de Starlink.

“¡Me alegro de que SpaceX pueda ayudar! Estamos dando prioridad a los equipos de respuesta a emergencias y a los lugares que no tienen ninguna conectividad a Internet”, escribió Musk.

