Más de dos millones de personas en California son afectadas por apagones en medio de una intensa ola de calor

Los precios de la electricidad registran los niveles más altos en los últimos dos años

Más de dos millones de californianos se quedaron sin servicio de energía eléctrica durante más de cuatro horas el viernes y sin la posibilidad de encender el aire acondicionado después del registro de varios apagones en medio de una intensa ola de calor.

Se trata de la primera ocasión que el estado declara una emergencia de etapa 3 desde que la escasez de energía eléctrica dejó a la entidad en la oscuridad y obligó a la mayor empresa del estado a quebrar en 2001. Los apagones se registran en el momento en que California vive una ola de intenso calor que está obligando a los habitantes a permanecer en casa en medio de la pandemia de coronavirus.

We set a new high temperature record at the NWS Los Angeles office in Oxnard, with a high of 90 deg earlier today. Will post details about this record, and others, later today. #SoCal #CAheat #CAwx pic.twitter.com/DDujxYZnad — NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) August 14, 2020

De acuerdo con un reporte de PowerOutage.us, un sitio que da seguimiento a los cortes de energía, la mitad de los clientes fueron afectados a las 8:15 p.m. del viernes. El Operador Independiente del Sistema de California (ISO) declaró la emergencia que dejó a cerca de 750,000 hogares sin servicio de energía mientras el Servicio Meteorológico Nacional registró temperaturas que alcanzaron los 95 grados Fahrenheit (45 grados centígrados) en la Bahía de San Francisco y 103 grados Fahrenheit en San José.

Los operadores de la red decidieron realizar apagones a partir de las 6:30 p.m. del viernes cuando determinaron que las reservas de energía de California habían caído por debajo del umbral crítico, así lo informó Anne Gonzalez, portavoz de ISO a la agencia Bloomberg.

The California Independent System Operator (ISO) is declaring a Stage 3 Electrical Emergency due to

high heat and increased electricity demand. The emergency initiates rotating outages throughout the

state. https://t.co/43vSSVldNq — California ISO (@California_ISO) August 15, 2020

También hubo cortes de energía de PG&E Corp y los clientes de los condados de El Dorado y San Mateo fueron los primeros afectados por la falta de electricidad. Debido a la emergencia la compañía no advirtió a los clientes de manera anticipada sobre los apagones que duraron entre 60 y 90 minutos de manera rotativa en principalmente al norte y centro del estado de California.

La empresa de servicios públicos Edison International del sur de California dejó a 132,000 clientes sin electricidad a partir de las 19:45 horas. La compañía de gas y electricidad de San Diego de Sempra Energy informó que los apagones afectaron a más de 58,700 clientes en San Diego y en el condado de Orange.

Las agencias internacionales han pronosticado como una de las peores olas de calor en más de un siglo que han afectado desde diferentes partes de Europa mientras que en Estados Unidos se espera que las temperaturas altas continuarán por lo menos hasta la próxima semana.

Los nuevos cortes de energía en California se producen a menos de un año en que los servicios fueron interrumpidos a millones de clientes para evitar que las líneas de electricidad se incendiaran en medio una ola de fuertes vientos. El clima extremo también está provocando nuevos incendios en todo el estado.

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica que el estado no verá un respiro en las altas temperaturas hasta la próxima semana por lo que las advertencias de intenso calor continuarán en gran parte del estado.

Los precios de la electricidad

Los precios de la electricidad en California han alcanzado los niveles más altos en los últimos dos años, desde el viernes el precio por megavatio ha aumentado más de $1,000 dólares por hora en todo el estado. Al mismo tiempo, Bloomberg informó que los precios del Gas Natural se duplicaron debido a la necesidad de combustible para producir electricidad.

El panorama no es nada alentador para California ya que podrían presentarse nuevos apagones durante las próximas horas.

