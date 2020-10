Durante años no encontró empleo, ahora tiene un negocio de $15 millones

Fue al cumplir 50 años que se dio cuenta de que tenía que tomar las riendas de su vida y crear un negocio

Una madre de dos niños, Maxine Laceby, creó un negocio de belleza de gran éxito después de haber estado sin empleo durante años.

“Se puede decir que todo surgió mientras estaba haciendo un caldo de carne. Convertí un caldo en un negocio de varios millones de dólares”, le contó en sus propias palabras a The Mirror .

La mujer no tiene un título universitario, es disléxica y tiene trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y nunca había trabajado en negocios en un negocio, pero consiguió montar el suyo propio.

Su último trabajo fue cuando tenía 25 años, en ventas. Luego, desde que tuve a su primera hija, se quedó organizando la casa y cuidando a la familia.

Los años pasaron y cuando sus dos hijos eran mayores, ya estaban en la universidad, decidió apostar por una nueva vida.

“Tenía 50 años y podía hacer lo que quisiera. Me había divorciado de mi esposo 10 años antes y finalmente estaba sola”, explica.

Siempre he tenido un lado creativo, así que me inscribió para estudiar Bellas Artes. Uno de los primeros proyectos que hizo fue explorar la belleza desnuda, así que tuvo que quitarse el maquillaje y los productos para el cabello. Fue entonces cuando tuvo una epifanía.

“Esa fue la primera vez que entré en mi propia piel y me sorprendió lo insegura y vulnerable que me sentía. Le había dado tanto a mi familia a lo largo de los años que me había perdido en el proceso.

Había perdido toda mi confianza en mí misma. Y mi dieta era terrible. Yo comía bocadillos todo el tiempo o me saltaba las comidas y me comía un paquete de galletas al final del día. Necesitaba nutrirme y fue entonces cuando comencé a hervir un caldo de carne y verduras”, relata.

Laceby había leído sobre personas que cocinaban huesos de animales para mejorar su piel. Así que probó, cogíó pollo o cualquier asado que hubieran comido el fin de semana y lo hervía con 3 litros de agua. Lo dejaba hervir a fuego lento durante seis horas.

De ahí conseguía hacer alrededor de unas 20floz / 600ml de caldo. Una vez que se enfriaba, quedaba una mezcla gelatinosa. Lo bebió todos los días y dos semanas después, afirma que sus huesos dejaron de doler, su piel brillaba, su cabello se volvió más grueso y el blanco de los ojos se volvió más brillante.

“Ese fue mi momento de bombilla”, exclama. “Mis amigos me veían y me preguntaban qué me había hecho, que me veía increíble. Sabía que estaba en algo. Se convirtieron en mis conejillos de indias.”

Ella sabía que tenía un producto que funcionaba, solo necesitaba averiguar cómo producirlo en masa, empaquetarlo y venderlo.

Después de una investigación exhaustiva y de hablar con un científico de la Universidad de Birmingham y la Agencia de Normas Alimentarias, decidió utilizar un colágeno marino de tipo 1 (era más eficaz que el colágeno del caldo de huesos) y crear una fórmula líquida ya mezclada. Podría venderla en bolsitas.

Después de obtener la fórmula correcta, tuvo que buscar los ingredientes, encontrar a alguien que los mezclara, luego organizar las pruebas de microbiología y el envasado en bolsitas. Un proceso que recuerda como interminable. Además se propuso venderlo directamente.

Tuvo problemas en el camino. Tuvo que tirar el primer lote porque no el marketing no fue bien y no se vendió. Volví a contratar y gastó más dinero para fabricar otro lote y luego contrató una agencia de marketing digital para poder llegar a los clientes a través de las redes sociales.

Al principio hubo un período de cinco meses en el que todo lo que estaba haciendo era gastar dinro, pero tenía fe y luego llegaron los beneficios.

Pasó de ganar unos $4,000 un mes a ir multiplicando sus beneficios. En el primer año, ganó más de medio millón.

Reconoce que con 50 años apenas sabía cómo encender una computadora. No trabaja con hojas de cálculo, las cifras están todas en su cabeza. Todo lo que sabe es lo que he aprendido de ser madre.

Siempre les digo a las mujeres: “Sin duda eres más capaz de lo que crees”.