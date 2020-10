Estos son los motivos personales por los que Alfonso Herrera no estará en la reencuentro de RBD

View this post on Instagram

Ya mañana podremos disfrutar de los álbumes en vivo de #RBD 😍 ¿Qué canción escucharán primero? 🎵#RBD #SeroOParecer⠀ Amanhã já podemos curtir os álbuns ao vivo de #RBD! 😍 Qual música você vai ouvir primeiro? 🎵 #RBD #SeroOParecer⠀ Tomorrow we will enjoy all the #RBD Live Albums 😍 ¿Which song are you going to listen first? 🎵#RBD #SeroOParecer