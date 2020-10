Reeligen a alcalde que murió de coronavirus en Rumania

Ion Aliman, alcalde que aspiraba a la reelección en un pueblo de Rumania, ganó las elecciones por mayoría aplastante, a pesar de haber muerto por coronavirus la semana anterior a los comicios.

Aliman obtuvo 1,057 de los 1,600 votos en la comunidad Deveselu el 27 de septiembre, 10 días después de morir a la edad de 57 años.

Aliman dio positivo por coronavirus el 4 de septiembre y falleció 13 días después en un hospital de Bucarest.

Las papeletas estaban impresas con su nombre como candidato antes de su muerte y no hubo tiempo para cambiarlas; y además la población quiso rendirle un homenaje a Aliman.

Un periodista local explicó a Euronews que la gente tenía en alta estima a Aliman, por lo que los votos fueron tanto una muestra simbólica de apoyo como un mensaje político a sus oponentes de que quieren un alcalde del mismo Partido Socialdemócrata.

Después de darle la victoria a Aliman en las elecciones, algunos residentes del pequeño pueblo en el sur de Rumania fueron a su tumba a encenderle velas el domingo, que además era el día de su cumpleaños.

Mircea Preotescu, portavoz de la Oficina Central Electoral en Rumania, explicó: “Una vez que se valide el proceso de votación, lo más probable es que hoy, la Oficina Electoral reconozca, con base en un documento legal proporcionado por la familia, el hecho de que el ganador de las elecciones ha fallecido”.

Los miembros del Concejo Municipal nombrarán a un teniente de alcalde para que lo sustituya hasta que puedan tener lugar nuevas elecciones.

