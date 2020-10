Toni Costa evita de esta forma el regreso del cáncer de Adamari López

View this post on Instagram

Fin de semana de Celebración! Celebrando tu vida, celebrando nuestro amor, celebrando con nuestra hija, celebrando con amigos…. A Celebrar Todos Los Días 💕🙏🏻💕 Gracias a todos los que vinieron a compartir por hacernos muy felices, los amamos y que se repita pronto. @toni @alaia @kikefloresphoto . 💚 @coolcornerevents . 🎈 @balloonsbyluzpaz . 🎂 @tinasoriginalcakes . 🏌🏻 @alibombo_ccs . 🎥: @habiaunavezunvideo . 📸: @habiaunavezunafoto_ . #familiacostalopez #todossomostios #eltiempodediosesperfecto #celebracion #amistad #cumpleaños #tonipartee