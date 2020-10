El presidente Trump recibirá atención médica por coronavirus en Walter Reed Hospital

El presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump se dirigieron hacia el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, en Bethesda, Maryland, en la tarde del viernes, para recibir atención médica “por precaución”, dijo un alto funcionario de la administración y agregó que el presidente puede permanecer allí durante varios días.

Según la Casa Blanca, el presidente trabajará desde las oficinas presidenciales del hospital con “mucha precaución”.

Trump recibió una infusión de un fármaco experimental prometedor para tratar el Covid-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, después de que dio positivo por el virus, según un memorando de su médico.

El fármaco fue una dosis de ocho gramos del cóctel experimental de anticuerpos de la farmacéutica Regeneron, y el presidente completó el tratamiento “sin incidentes” horas después de que él y su esposa reportaron haber dado positivo por COVID-19, informó su médico en la Casa Blanca, Sean Conley.

“Esta tarde, el presidente sigue fatigado pero con buen estado de ánimo”, añadió Conley en un comunicado. “A partir de esta tarde, el presidente sigue fatigado pero de buen humor”.

Trump está mostrando síntomas leves de Covid-19, dijo Mark Meadows, jefe de gabinete de la Casa Blanca, a los periodistas el viernes.

El presidente, quien dijo la madrugada del viernes que había dado positivo por el virus, tiene fiebre baja, congestión nasal y tos, según dos personas cercanas a Trump.

La primera dama Melania Trump dijo en Twitter que ella también tenía síntomas leves de coronavirus:

Thank you for the love you are sending our way. I have mild symptoms but overall feeling good. I am looking forward to a speedy recovery.

— Melania Trump (@FLOTUS) October 2, 2020