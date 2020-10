El presidente Donald Trump y su esposa Melania tienen coronavirus

El presidente lo informó en un tuit

El presidente Donald Trump informó esta noche en Twitter que él y la primera dama Melania Trump dieron positivo a la prueba de Covid-19, están en cuarentena y comenzarán el tratamiento.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

El presidente Donald Trump había dicho en la noche de este jueves que él y la primera dama empezaron una cuarentena mientras esperaban el resultado de las pruebas de Covid-19, después de que una de sus asesoras más cercanas, Hope Hicks, diera positivo por coronavirus.

El mandatario destacó que Hope Hicks había “trabajado duro sin ni siquiera tomar un pequeño descanso”.

Hope Hicks, who has been working so hard without even taking a small break, has just tested positive for Covid 19. Terrible! The First Lady and I are waiting for our test results. In the meantime, we will begin our quarantine process! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

Hicks viaja frecuentemente con el presidente. La última vez fue este miércoles a un evento de campaña en Minnesota.

Monica Alba, periodista de ABC News, publicó hace unas horas un tuit donde se ve a Hicks abordando el avión presidencial el martes, y sin usar mascarilla.

Close Trump aide Hope Hicks traveled aboard Air Force One Tuesday. Here she is deplaning in Cleveland, without a mask. pic.twitter.com/pyegkSxChI — Monica Alba (@albamonica) October 2, 2020

Sean P. Conley, el médico del presidente dijo que el presidente y la primera dama estaban “bien”, sin decir si estaba experimentando síntomas, y agregó que el presidente permanecería aislado en la Casa Blanca por ahora, en una carta dirigida a la Secretaria de Prensa de la Casa Blanca y publicada por varios medios, donde informa lo siguiente:

“Divulgo la siguiente información con el permiso del presidente Donald J. Trump y la primera dama Melania Trump.

Esta noche recibí la confirmación de que tanto el presidente Trump como la primera dama Melania Trump dieron positivo al virus SARS-CoV-2.

El presidente y la primera dama se encuentran bien en este momento y planean quedarse en casa dentro de la Casa Blanca durante su convalecencia.

El equipo médico de la Casa Blanca y yo mantendremos una vigilancia atenta y agradezco el apoyo brindado por algunos de los mejores profesionales e instituciones médicos de nuestro país.

Tengan la seguridad de que espero que el presidente continúe desempeñando sus funciones sin interrupciones mientras se recupera, y lo mantendré informado sobre cualquier desarrollo futuro.”

The White House has released this statement from President Trump’s physician, confirming that both the president and First Lady have tested positive for Covid-19. pic.twitter.com/4TUomlEChz — Karin Caifa (@karincaifaCNN) October 2, 2020

La primera dama Melania Trump dijo en un comunicado en Twitter: “Como muchos estadounidenses han hecho este año, el presidente y yo estamos en cuarentena en casa después de dar positivo por COVID-19. Nos sentimos bien y he pospuesto todos los próximos compromisos. Por favor, asegúrese de estar bien y todos superaremos esto juntos.”

As too many Americans have done this year, @potus & I are quarantining at home after testing positive for COVID-19. We are feeling good & I have postponed all upcoming engagements. Please be sure you are staying safe & we will all get through this together. — Melania Trump (@FLOTUS) October 2, 2020

La red de Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) indica que la gente que ha estado expuesta al virus debe permanecer en casa en cuarentena durante 14 días.

El 15 de octubre, el día del segundo debate presidencial contra Biden, se cumplirían las dos semanas de cuarentena de Trump.