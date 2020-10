Arrestan a sospechoso por madre mexicana baleada en su dormitorio en Nueva York; Defensor del Pueblo pide “plan real” de seguridad

Issam Elabbar fue arrestado ayer como sospechoso de la impactante muerte de Bertha Arriaga, una madre mexicana de Queens (NYC) aparentemente alcanzada por una bala perdida que entró a su dormitorio, a sólo una cuadra de la Comisaría 115 de NYPD.

La mujer de 43 años estaba en su habitación dentro del apartamento familiar en 34th Avenue, Jackson Heights, cuando de repente recibió un balazo la madrugada del miércoles.

“NUNCA, NUNCA podemos aceptar esta violencia armada ni olvidar el dolor. Necesitamos un verdadero coraje de liderazgo para adoptar un plan real para la seguridad pública”, comentó en Twitter el Defensor del Pueblo, Jumaane Williams, en medio de la actual ola de violencia en NYC.

Elabbar (31) fue detenido el viernes después de que alguien que lo reconoció por las imágenes de vigilancia llamó a la policía, dijo un portavoz de NYPD, que mantiene una recompensa de $10 mil dólares en este crimen.

Según las autoridades, las cámaras captaron a dos hombres que intentaron robar una bicicleta en la calle cuando sonó el disparo y quizás ambos hechos estén vinculados.

Arriaga, madre de tres hijos, escuchó ruidos afuera en la calle y fue a mirar por la ventana cuando le dispararon, relató su cuñado Javier Aguilar.

El hijo mayor de 14 años escuchó la ventana romperse y entró corriendo para encontrar a su madre herida y sangrando en el piso.

Elabbar, residente de Queens, fue acusado de homicidio involuntario, posesión criminal de un arma y hurto menor, informó Pix11.

Jorge Aguilar, esposo de la víctima, estaba en casa en ese momento, pero no dentro del dormitorio. “Ella era la mejor esposa, la mejor mamá”, dijo el viudo muy conmovido, el miércoles. La familia planea sepultar a Arriaga en México.

