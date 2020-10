Impacto mayor por muerte de madre mexicana baleada en su dormitorio cerca de comisaría en Nueva York; $10 mil de recompensa por pistas

Dejó tres hijos huérfanos, tras ser alcanzada en el cuello por una supuesta bala perdida

Su hijo adolescente “La encontró respirando, en la sangre, en el piso”, narró el pariente Javier Aguilar en relación con la escalofriante muerte de Bertha Arriaga, una madre mexicana de Queens (NYC) que aparentemente fue alcanzada por una bala perdida que entró a su dormitorio, a sólo una cuadra de la Comisaría 115 de NYPD.

El esposo Jorge Aguilar (56), que estaba en casa, llamó el 911, pero cuando llegó la policía ya era demasiado tarde y Arriaga fue declarada muerta en la escena.

Según NYPD, la mujer de 43 años estaba en su habitación dentro del apartamento familiar en 34th Avenue, Jackson Heights, cuando de repente recibió un balazo alrededor de las 12:45 a.m. de ayer.

Horas después del crimen, NYPD publicó imágenes de vigilancia de dos sospechosos solicitados. Momentos antes de que Arriaga recibiera un disparo en el cuello, dos sujetos intentaron robar una bicicleta que estaba encadenada en un poste de la calle fuera del edificio, pero no lo lograron, reportó New York Post.

La policía cree que una bala perdida atravesó la ventana que da a 34th Avenue, donde fue visible un agujero. Arriaga estaba en la cama cuando escuchó algo y se levantó.

“Miró por la ventana y le dispararon”, afirmó Javier, cuñado de la víctima, citando el testimonio de su sobrino Ángel, quien encontró a su madre herida.

El esposo Jorge estaba en casa en ese momento, pero no dentro del dormitorio. “Ella era la mejor esposa, la mejor mamá”, dijo el viudo muy conmovido.

Tres niños, de 14, 10 y 6 años, han quedado huérfanos de madre. La familia tiene previsto sepultar a Arriaga en su país natal.

No se han realizado arrestos. NYPD está ofreciendo $10 mil dólares de recompensa. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

14-Year-Old Finds Mother Shot To Death By Stray Bullet That Crashed Through Bedroom Window https://t.co/egVDqoZZqn — CBS New York (@CBSNewYork) October 1, 2020

We are offering a REWARD of up to $10,000 for the information that leads to the arrest and conviction of the person(s) responsible for the senseless murder of Mrs. Bertha Arriaga. Call us: 1-800-577-TIPS (888-57-PISTA en español) It’s ANONYMOUS! #YourCityYourCall https://t.co/GOLNzP99re — NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) September 30, 2020