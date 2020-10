Chiquis Rivera reza por la pronta recuperación del presidente Trump, quien dio positivo a COVID-19

"Yo sé lo que es tener COVID y no se lo deseo a nadie", argumenta la hija de Jenni Rivera

Chiquis Rivera le envió un mensaje al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump quien recientemente ha sido noticia mundial por haber dado positivo a COVID-19.

También puedes leer: Trump no tiene fiebre, no necesita oxígeno y está trabajando pese al coronavirus; podría ser dado de alta hoy

“Mis oraciones al Presidente y a su esposa, que se recuperen lo más pronto posible. Manos palma contra palma Yo sé lo que es tener COVID y no se lo deseo a nadie“, escribió la joven cantante en Twitter.

Fue el periodista argentino Javier Ceriani quien expuso el comentarios de Chiquis a través de su cuenta oficial en Instagram. Los ataques para la hija de Jenni Rivera no se hizo esperar.

Esta es una de reflexiones que ha generado la publicación del conductor de Chisme No Like: “De verdad hay personas que siguen a trump… Creia que todo el mundo lo odia. Un presidente que odia a los inmigrantes y una mujer con una familia de inmigrantes lo sigue…. Que mal”.

El mensaje de Chiquis expuesto en Twitter ha recibido tanto apoyo como crueles críticas en su contra.

Mis oraciones al Presidente y a su esposa, que se recuperen lo más pronto posible. 🙏🏻 Yo se lo que es tenter Covid y no se lo deseo a nadie. — CHIQUIS (@Chiquis626) October 3, 2020

Pero ante los señalamientos la aún esposa de Lorenzo Méndez se ha defendido con las siguientes palabras: “No sean crueles. Don’t hope death on anyone, no matter what. That’s not your choice to make… nor should it be your desire for anyone. La lengua castiga. #BeeCareful”.

No sean crueles. Don’t hope death on anyone, no matter what. That’s not your choice to make… nor should it be your desire for anyone. La lengua castiga. #BeeCareful — CHIQUIS (@Chiquis626) October 3, 2020

“Finalmente con ropa”, le dicen a Carolina Sandoval, quien ha sido humillada por salir con poca ropa a la calle y en Instagram