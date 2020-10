Piden despido de policía por arrodillarse sobre una embarazada

Activistas en Kansas City, Missouri, exigen el despido de un agente de la policía por arrodillarse sobre la espalda de una mujer embarazada durante un arresto.

El hecho ocurrió el miércoles en la noche y fue registrado en video.

This happen last in Kansas City. In the video the cop is kneeling on the back of a pregnant woman. I hope the baby and the woman is ok. #kcmo #KansasCity #PoliceBrutality #kcmo pic.twitter.com/JJQVoPojWk

— Cartae Phillips (@CARTAEPHILLIPS3) October 1, 2020