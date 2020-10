Dascha Polanco: “Yo entiendo a los inmigrantes, porque soy una inmigrante también”

La actriz dominicana participa en una campaña con Knorr para reducir el hambre entre los latinos e incentivarlos a votar

La actriz Dascha Polanco (Orange is the New Black (Netflix), When They See Us (Netflix) y In the Heights (en cines en 2021) se ha asociado con la marca de alimentos Knorr para arrojar luz sobre la inseguridad alimentaria a través de #FeedtheVote, una campaña destinada a convertir a los no registrados en votantes para crear un cambio sistémico profundo en nuestro sistema alimenticio.

Este es un tema cercano al corazón de Dascha, ya que según explica, ella ha experimentado la inseguridad alimentaria de primera mano, como hija de inmigrantes y como madre soltera.

1. ¿Puedes compartir de qué se trata esta campaña?

Bueno, esta campaña de Knorr es importante para mí por el propósito que tiene, lo que significa para nuestras comunidades y el trabajo que han realizado. Pero lo más importante es que se trata de acabar con el hambre, un problema muy importante y serio, ya que 54 millones de estadounidenses todavía viven con hambre y la cifra ha aumentado entre un 20% por ciento en adultos y 30% en niños después de la pandemia.

Otro aspecto importante es que están trabajando con las despensas de alimentos y están poniendo los recursos disponibles para que las personas puedan registrarse para votar allí y también sean accesibles, pero también pueden visitar el sitio web Knorr.com/vote y los redirigirán al sitio web con más recursos en ocho idiomas diferentes.

2. ¿Cómo afecta la votación a la inseguridad alimentaria?

Creo que es importante que entendamos que votando y educándonos en nuestros derechos, en nuestro poder, en nuestra voz, podemos colocar al frente a alguien que se preocupe por la comunidad y entienda la importancia de este problema... No es un lujo tener acceso a buena comida, comida nutritiva, comida de calidad, comida que nos ayude a ser más saludables y tener un mejor desempeño.

3. ¿Cómo puede la comunidad latina empoderarse contra la inseguridad alimentaria?

Yo entiendo a los inmigrantes porque soy una inmigrante también. Y entiendo por qué muchos en la comunidad latina pueden sentir que no tienen ninguna participación, porque no pueden votar. Yo estuve ahí. Me tomó hasta hace cinco años sentir que soy parte de ésto, puedo ser parte de las decisiones que se están tomando para los Estados Unidos, para mi estado, para mi vecindario, y hasta dentro de mi escuela, porque el voto influye todo esto. Para aquellos que tienen la capacidad de hacerlo – de votar, esto comienza con ustedes, comienza conmigo, regístrense para votar.

4. ¿Ya tienes tu plan de votación?

¡Sí! Actualmente estoy filmando en Atlanta, así que en agosto solicité mi voto ausente y lo hice dos veces. Porque simplemente no sabemos con COVID, se ha hecho un desastre con el correo. Entonces, lo hice a través del correo más Internet, a través del sitio web.