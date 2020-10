Dulce María no reconoce a sus compañeros de ‘Rebelde’ pero sí celebra el Día Mundial de RBD

La actriz no será parte del reencuentro de RBD

Dulce María actualmente se encuentra embarazada de su primer bebé y eso la mantiene con gran ilusión de conocer a esa personita. Es esa la razón por la cual la actriz y cantante no será parte del reencuentro de RBD.

“A mí obviamente me encantaría estar ahí físicamente, pero como saben pues estoy embarazadísima, por ahí pueden ver mi panza que cada día crece más”, declaró la actriz por su ausencia en la reunión virtual.

“En este momento yo no puedo ser parte, siendo muy muy honesta conmigo y con todos los demás, no puedo comprometerme a estar al 100%, porque como todos saben estoy embarazada, estamos en medio de una pandemia, que bueno… hasta ahora no han dado fecha de alguna vacuna, de alguna cosa que nos dé como luz verde para decir ‘bueno, ok’”, agregó.

El 4 de octubre es el Día Mundial de RBD y para conmemorarlo, la también actriz de “Falsa Identidad” hizo una mención en su red social.

“Felicidades a toda la generación Rebelde #DiaMundialRBD”, publicó la estrella en Instagram con una foto en donde está ella al centro. “Gracias por todo su amor y mantener vivo el recuerdo en sus corazones todos estos años de este proyecto que marcó nuestra vida. Una parte de mí siempre será #Rebelde y mi cariño y gratitud estará con ustedes siempre”.

Aunque Dulce escribió un bonito mensaje, no reconoció a sus compañeros dentro del post más que la foto en donde aparecen los seis.

En contraste, Alfonso Herrera que tampoco será parte del reencuentro, si hizo mención a los compañeros que volverán a juntarse para desearles todo el éxito.

“¡Felicidades Anahí, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez! Deseo que el tributo Ser o Parecer 2020 sea todo un éxito. Toda la familia estará en primera fila para verlos y apoyarlos”, publicó en Twitter.