Trump afirma que saldrá del hospital esta noche

El presidente Donald Trump afirma que dejará el hospital Walter Reed esta noche y que continuará su tratamiento contra COVID-19 en la Casa Blanca.

Su alta será a las 6:30 p.m. escribió el mandatario en Twitter, donde pidió a la gente “no temerle al Covid”, desdeñando más de 200,000 muertos en Estados Unidos y más de siete millones de personas contagiadas.

“¡Sintiéndome muy bien!”, expresó. “No le temas al Covid. No dejes que domine tu vida. Estamos desarrollando, bajo la Administración Trump, algunos grandiosos medicamentos… ¡Me siento mejor que hace 20 años!”.

El presidente Trump ha ingerido distintos medicamentos desde que se dio a conocer su contagio. Mientras todavía estaba en la Casa Blanca el viernes, se le administró el cóctel experimental de anticuerpos Regeneron, aunque no ha sido aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

En el hospital los médicos comenzaron a suministrarle el antiviral remdesivir, que se ha demostrado que acorta el tiempo de recuperación para algunos pacientes con coronavirus, pero el sábado también incluyeron dexametasona –un esteroide–, luego de que bajara el nivel de oxígeno del mandatario.

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020