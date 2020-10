Dominicana a la que dejaron sin ojo con ácido del diablo le envía mensaje a Yocairi, también desfigurada por el químico

El exnovio de Yocairi Amarante Rodríguez y otros dos sujetos enfrentan cargos por el ataque en una calle de Santo Domingo

Esther Jiménez, la joven dominicana que quedó sin un ojo y con el rostro desfigurado tras haber sido atacada con ácido en el 2011, se solidarizó con Yocairi Amarante Rodríguez, cuyo exnovio y otros dos sujetos enfrentan cargos por quemarle la cara con “ácido del diablo” en República Dominicana.

“Yo entiendo que no es nada fácil. Por ejemplo, mi caso fue bien difícil porque ya yo llevo 27 cirugías y ni una estética”, dijo Jiménez en una entrevista transmitida desde Melendez TV Show en Facebook.

“Las mujeres no se mueren por el dolor, sino por la depresión, por estar desfigurada. Más ella que es una niña de 18 años”, destacó la dominicana quien fue atacada con ácido cuando tenía 27 años y laboraba en una cafetería en Bonao.

“Es algo increíble. Pero, también quiero decirle que la vida continúa y que eso tiene arreglo”, agregó la mujer que fue quemada con ácido a los 27 años.

La superviviente dijo que su madre sufrió un ataque cardiaco que atribuye al dolor que le causó la experiencia de verla enfrentar un ataque tan vil.

“El mío fue tan difícil que mi madre al verme así…ella murió. Porque ella me levanta de mi cama y me dice que no soporta verme así como yo estaba”, relató la entrevistada.

La mujer, madre de tres niños, perdió la nariz, un ojo y parte de la boca tras ser rociada con ácido por un desconocido la noche del 27 de julio de 2011. Las autoridades no han realizado arrestos relacionados con su caso.

Amarante Rodríguez de 19 años permanece estable y posiblemente sea intervenida quirúrgicamente a partir de mañana, según indicó el doctor Eddy Bruno a El Diario Libre.

El galeno añadió que Yocairi tiene una mejor visión aunque su ojo derecho aún no recupera la vista por completo.

Por el incidente reportado el 25 de septiembre en el sector María Auxiliadora del Distrito Nacional en Santo Domingo, se encuentran en prisión preventiva la expareja de la joven, identificado como Willy Antonio Javier Montero; y sus presuntos compinches, Pedro Alexander Sosa Méndez y Joan José Félix. A estos últimos, Montero le habría pagado 3,500 pesos ($60 dólares) para que cometieran la acción criminal.