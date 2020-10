Dos niñas murieron al incendiarse su hogar en Nueva Jersey: 24 personas quedaron en la calle

Dos niñas murieron y dos adultos resultaron gravemente heridos al incendiarse un edificio que alberga apartamentos y tiendas minoristas anoche en Elizabeth (Nueva Jersey).

La portavoz de la Alcaldía, Kelly Martins, dijo a New Jersey 101.5 que no sabía las edades exactas de las niñas, pero que tenían aproximadamente 7 y 11 años. El fuego comenzó cerca de las 6 p.m.

El alcalde Chris Bollwage declaró a The New York Times que “creen firmemente” que una de las personas heridas es la madre de las niñas.

Tres agentes de policía de Elizabeth respondieron de inmediato al incendio en la esquina de Elizabeth Av y Jacques St, pero encontraron rejas cerradas en algunas de las ventanas, lo que retrasó su intento de rescatar a una familia del segundo piso. El alcalde agregó el humo denso también ralentizó los esfuerzos de salvamento y que la causa del incendio sigue bajo investigación.

Los muebles en una tienda y otros materiales ayudaron a alimentar las llamas, dijo el director de bomberos de Elizabeth, Patrick Byrnes. “Había muchos muebles allí. Mucho material combustible y fue difícil controlar la propagación de este fuego”, labor que tomó una hora.

También había una tienda de artículos para fiestas en el edificio que contenía tanques de helio, informó NBC News. Un testigo afirmó que escuchó un montón de pequeñas “explosiones” desde ese establecimiento.

Veinticuatro personas de 8 familias fueron desplazadas por el fuego y asistidas por la Cruz Roja de Nueva Jersey.

Two girls were killed on Monday evening when a fast-moving fire tore through a building in downtown Elizabeth, New Jersey, the mayor said. https://t.co/6cGEKj1J04

— The New York Times (@nytimes) October 6, 2020