Ingrid Martz presume que su hija Martina dio sus primeros pasos frente al mar

View this post on Instagram

Creo que #babymartina ya ama el mar tanto como @rodrigo_luque y yo y decidió ir a nadar, así sin más, sin miedo, sola, que suuuusto!!! Es alegre, aventada, divertida y definitivamente NO le podemos quitar el ojo ni un segundo 🙈 #familia #beach #playa #love #familia #sun #diversion #mamaehija #amorincondicional #amorinfinito