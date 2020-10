Los tres grandes logros que convierten a Nadia Podoroska en una tenista histórica para Argentina

La tenista Nadia Podoroska, número 131 del ranking de la WTA, hoy tuvo un triunfo histórico para Argentina en Roland Garros.

Tras su victoria en dos sets (6-2 y 6-4) contra la número 5 del mundo, la ucraniana Elina Svitolina, la rosarina Nadia Podoroska pudo avanzar a las semifinales de Roland Garros y logró escribir su nombre en los libros del deporte argentino, gracias a tres grandes logros que enunciamos a continuación.

El primero es que desde hace 16 años Argentina no tenía una representante entre las 4 mejores de un Grand Slam. Fue en el 2004 la última vez, cuando Paola Suárez superó a la rusa María Sharapova (6-1 y 6-3) en los cuartos de final, aunque cayó en las semifinales contra Elena Dementieva.

En segundo lugar, se convirtió en la primera tenista en la era abierta, que comenzó en 1968, en llegar a las semifinales del Abierto de Francia iniciando su camino desde la etapa de clasificación, ya que tuvo que vencer a tres competidoras antes de ganarse su lugar en el cuadro principal de Roland Garros.

Just another day making history… @nadiapodoroska #RolandGarros pic.twitter.com/k7v5caxpBn

Finalmente, también entró a un selecto grupo de semifinalistas argentinas en el Abierto de Francia, donde hay pocas tenistas de su país: la ya mencionada Paola Suárez, Clarisa Fernández, Raquel Giscafré y Gabriela Sabatini, quien incluso la felicitó en redes sociales.

Podoroska buscará seguir con su buena racha el próximo jueves, cuando busque su boleto a la gran final de la competencia contra la polaca Iga Swiatek, número 48 del mundo, quien dio la campanada en el torneo al echar a la favorita Simona Halep.

Teen Queen 👑@iga_swiatek shines bright under the lights reaching a first career slam semi-finals ending Trevisan's run 6-3 6-1.#RolandGarros pic.twitter.com/8Yhiz2ghV4

— Roland-Garros (@rolandgarros) October 6, 2020