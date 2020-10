España rompe la racha goleadora de Cristiano Ronaldo: Al “Comandante” y a Portugal les falló la mira para someter a La Roja

CR7 y Renato Sanches estrellaron disparos en el poste

Estuvieron cerca, pero los portugueses no pudieron sacar la victoria en Lisboa este miércoles contra la selección de España, ya que a Cristiano Ronaldo y Renato Sanches les faltó puntería al definir, porque estrellaron disparos en el poste.

En un partido donde una de las grandes noticias fue que el público volvió a Portugal para ovacionar a la escuadra local, los equipos en la cancha no se hicieron daño. El partido arrancó carente de emociones, pero fue ganando intensidad y tuvo varias oportunidades de gol, una por parte de España que culminó con Rui Patricio rechazando a bocajarro un balón de Dani Olmo que traía veneno y dos tiros de Portugal que cimbraron la madera.

El resultado de 0-0 no fue espectacular, pero fue justo, ya que en el campo los equipos dividieron fuerzas, aunque Portugal no consiguió hacer valer la localía y el peso de su público, algo tan ansiado por todos los equipos del mundo tras la pandemia. Aunque sólo se permitió el 5% de aforo (2,500 aficionados), el “Portugal, Portugal” y los aplausos hicieron eco en el estadio como no sucedía hace meses en un partido internacional.

EL DETALLE 👏

"Lo que en España ahora mismo es casi una utopía, en Portugal lo pudieron disfrutar. 2.500 espectadores vieron el partido, con normas de seguridad y distancia. Se desconoce cuándo regresará la afición a los estadios, pero qué envidia nos da" https://t.co/St55vwsx6K pic.twitter.com/l4Jh7QZ183 — MARCA (@marca) October 7, 2020

Otra de las incidencias del partido fueron los debuts de los españoles José Campaña y Adama Traoré, quien también fue convocado por la selección de Mali, pero ya se inclinó por La Roja. De hecho, el jugador del Wolverhampton fue uno de los jugadores que destacaron en el duelo.

Con este 0-0, Cristiano Ronaldo se despidió de una buena racha en la que sumaba 7 juegos en fila metiendo gol.