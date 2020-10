Lo que funciona para controlar al coronavirus según científicos alemanes

Alemania es uno de los países ejemplaros en el manejo de la pandemia

Un grupo de científicos alemanes publicaron una serie de recomendaciones para evitar brotes de coronavirus durante los meses de frío que se avecinan.

Michael Meyer-Hermann, Iris Pigeot, Viola Priesemann y Anita Schöbel publicaron en el sitio de la organización científica Max Planck una declaración en la urgieron a todas las instancias a seguir trabajando unidos. Alemania ha sido uno de los países con mejores resultados contra el coronavirus.

Los expertos hicieron énfasis en pedir a la comunidad y a las autoridades que sigan tomando medidas para evitar la propagación del virus y descartar cualquier intento de conseguir la llamada inmunidad de rebaño.

“Hay evidencia de que un número significativo de personas portadoras de SARS-CoV-2 no caen enfermas [de COVID-19]”, escribieron los científicos. “Esto en un principio acelera el desarrollo de la inmunidad de rebaño, sin embargo, de acuerdo a los datos que tenemos, incluso al incluir los casos que no son reportados, no podemos lograr inmunidad de rebaño sin afectar de manera significativa el sistema de salud“.

Los científicos añadieron que recientes descubrimientos indican que la inmunidad que producen los anticuerpos es de corto plazo, por lo que las personas pueden volver a contagiarse.

“Desde ese punto de vista, la inmunidad de rebaño no es un objetivo sensato”, escribieron los expertos, que además advirtieron de los efectos a largo plazo que sufren lo que caen enfermos y se recuperan.

Los científicos recordaron que el virus se propaga por aire por lo que las medidas preventivas deben tomarse en serio durante la temporada invernal ya que se pasa más tiempo en espacios cerrados.

Los científicos recomendaron seguir con las siguientes medidas:

1. Tomar pruebas, rastrear contagios y hacer aislamientos de personas contagiadas.

2. Usar mascarillas o cubrebocas.

3. Mantener distanciamiento social.

4. Restringir los viajes.

5. Identificar y detener eventos que lleven a brotes mayores.

6. Guiar adecuadamente al público sobre lo que es un riesgo y lo que no es.

“Seguir las medidas mencionadas es una contribución directa, para proteger vidas y para normalizar nuestra vida social. Si cada persona hace su parte de acuerdo con sus posibilidades, el SARS-CoV-2 puede mantenerse bajo control”, concluyeron los científicos.