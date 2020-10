La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, agradeció este jueves al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “todo lo que está haciendo para reconstruir la isla no solo con palabras pero también con acciones”. A través de sus redes sociales dijo que juntos “vamos a volver a traer la manufactura farmacéutica” a la isla.

“China despedida; Puerto Rico, contratado”, escribió, en referencia a las palabras del asesor del presidente de EE.UU. para manufactura, Peter Navarro, quien junto al coordinador de la Casa Blanca para la reconstrucción de Puerto Rico, Peter Brown, afirmó a finales de agosto, tras un recorrido por varias fábricas, que en lo que a producción farmacéutica se refiere “China está despedida” y “Puerto Rico contratado”.

Thank you @realDonaldTrump for all you are doing to rebuild Puerto Rico, not just with words but with action! Together we are bringing pharmaceutical manufacturing back to the island. China FIRED, Puerto Rico, HIRED! https://t.co/BOB9QxGEQv

— Wanda Vázquez Garced (@wandavazquezg) October 9, 2020