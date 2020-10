Dan a conocer a los candidatos a ingresar al Salón de la Fama del Boxeo 2021 y Floyd Mayweather es uno de los favoritos

Se dio a conocer la lista de boxeadores elegibles para ingresar al Salón de la Fama del Boxeo 2021, que incluye a los 37 miembros que no fueron elegidos el año pasado y a cinco candidatos nuevos.

Entre los que se agregaron recientemente están Miguel Cotto, Wladimir Klitschko, Andre Ward, James Toney y Floyd Mayweather, quien es el favorito para ingresar, debido a que fue campeón mundial en cinco divisiones de pesos diferentes y a que se retiró con un récord invicto de 50 peleas, sin empates.

Cabe recordar que una de las reglas para ser elegible es tener al menos tres años de inactividad, por lo que a Mayweather le benefició en este sentido rechazar todos los últimos ofrecimientos que le hicieron para volver al ring. En caso de que antes del cierre de las votaciones el estadounidense decida volver a pelear, de inmediato será removido de la lista.

Here’s my 2020 Boxing Hall of Fame ballot, completed and filled out. My picks are @FloydMayweather , @Klitschko , Ivan Calderon, Joel Casamayor and James “Lights Out” Toney. Lots of tough decisions here pic.twitter.com/laLpFxKgUN

Los otros 37 pugilistas que entrarán a la contienda para quedar entre los tres que se integrarán al Salón de la Fama son: Yuri Arbachakov, Jorge Arce, Paulie Ayala, Nigel Benn, Timothy Bradley Jr., Vuyani Bungu, Ivan “Iron Boy” Calderon, Joel Casamayor, Sot Chitalada, Diego “Chico” Corrales, Chris Eubank Sr., Carl Froch, Leo Gamez, Ricky Hatton, Genaro Hernandez, Chris John, Mikkel Kessler, Santos Laciar, Rocky Lockridge, Miguel “Happy” Lora, Rafael Marquez, Henry Maske, Darius Michalczewski, Sung-Kil Moon, Michael Moorer, Orzubek “Gussie” Nazarov, Sven Ottke, Vinny Pazienza, Gilberto Roman, Gianfranco Rosi, Samuel Serrano, Antonio Tarver, Meldrick Taylor, Fernando Vargas, Israel Vazquez, Wilfredo Vazquez Sr. y Ratanapol Sor Vorapin.

🥊 The nominees for the International Boxing Hall of Fame, Class of 2021.

📝 Which five fighters would get your vote?#TuesdayThoughts pic.twitter.com/NvKpaZNfL8

