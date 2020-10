Eugenio Derbez reconoció resentimientos por lo que Victoria Ruffo le hizo pasar

La actriz le prohibió ver a su hijo José Eduardo por años

Eugenio Derbez reconoció que detrás de las bromas que hace de Victoria Ruffo hay un gran pesar, pues tras la separación de la madre de su hijo José Eduardo, hubo momentos amargos.

“Ale también ya me dice ‘por favor, ya deja de mencionarla’ y tiene toda la razón, yo lo hago porque soy muy bromista, me divierto mucho cada vez que menciono (a Victoria Ruffo), pero también hay un dolor muy profundo en esa broma”, expresó el actor mexicano.

Derbez se separó de la actriz mexicana en medio de muchas versiones y rumores de una mala relación.

“No hay nada más doloroso que lo que yo viví con José Eduardo. Cuando veo que alguien, sobre todo compañeros del medio no los dejan ver a sus hijos … ‘dios mío, no lo hagan, es lo peor que pueden hacerle al niño’”, explicó en declaraciones a la prensa mexicana.

“Para mí fue un dolor tremendo el que durante tantos años no me dejaran ver a José Eduardo, ni siquiera tenía acceso, me quitaron la patria potestad, que solo se la quitan a narcotraficantes, delincuentes, a mí por ciertas razones que no quiero decir me quitaron la patria potestad, no me podía ni acercar”.

“Un día desaparecí y el niño no volvió a saber de mí… intenté meterme a su casa, pero estaba rodeado de guaruras con Omar. Imagínate la cantidad de seguridad que había alrededor del edificio, un día llegué hasta el elevador disfrazado, con barba, bigotes, gorra”, concluyó.

