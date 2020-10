Un muerto y 3 heridos dejó balacera en casino clandestino en Nueva York

Un hombre murió y otros tres resultaron heridos en un tiroteo dentro de un edificio de Brooklyn conocido como un garito de juego local, dijeron fuentes policiales y vecinos.

Los disparos se escucharon anoche justo después de las 10 p.m. durante una gran pelea en la trastienda del primer piso de un decrépito edificio en Hegeman Avenue cerca de Osborn Street en Brownsville, detalló New York Post.

Un hombre no identificado de unos 30 años recibió un disparo en el pecho y murió, dijo la policía. Otros tres sujetos alcanzados por las balas, de 31, 32 y 44 años, fueron hospitalizados en condición estable.

Los investigadores creen que el tiroteo fue provocado por el juego. Un residente local de 50 años, que deseó permanecer en el anonimato, dijo que el lugar es muy conocido para los apostadores del vecindario.

“Siempre juegan adentro”, dijo el hombre, quien también se identificó como un apostador. “Día y noche, juegan a los dados, juegan al póquer y al Cee-lo”.

“El viernes y el sábado por la noche ni siquiera puedes caminar dentro, está tan lleno”. Agregó que lo que está en juego dentro del lugar de reunión varía desde unos pocos dólares hasta miles.

No se realizaron arrestos hasta la madrugada del jueves y la policía dijo que no tenía identificado a ningún sospechoso.

