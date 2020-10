Impiden acceso a mujer a avión de Southwest Airlines por tener senos “obscenos” y “ofensivos”

La pasajera compartió con imágenes por Twitter su martirio

Una pasajera de Southwest Airlines se quejó de que se le impidió el acceso al avión porque sus senos eran “lascivos, obscenos y ofensivos”.

Kayla Eubanks compartió esta semana su experiencia en un vuelo de la compañía para el que tuvo que ponerse una camiseta que le suministró el capitán.

“Yo fui sacada de mi vuelo de Southwest Airlines porque mi senos son ‘lascivos, obscenos y ofensivos’. Me dijeron que los pasajeros podían mirar mi ropa y sentirse ofendidos”, indicó Eubanks en un mensaje de Twitter en el que incluyó fotos de su vestimenta desde el baño del aeropuerto.

La mujer de Chicago, Illinois, que pidió ver la política de vestimenta de Southwest compartió un video en la red mientras personal de la aerolínea buscaba la información antes del despegue.

Según la denunciante, la empleada “prácticamente hizo volteretas para asegurarse de que yo no me pudiera montar en este avión…Yo estuve detenida en la salida por 30 minutos debido a mi blusa”.

La viajera además grabó al capitán cuando éste le indica: “Ellos te están odiando porque te ves bien, ¿es correcto?”.

“Si ellos te dicen algo como, ‘hey, la regla es que te tienes que cubrirte’, ¿tienes algo?. ¿Te puedes cubrir?”, cuestiona el piloto que luce intranquilo.

“¿Tienes una camiseta o quieres que te dé una de las mías?”, insiste el hombre.

Luego de que el incidente se hiciera viral, la aerolínea indicó a el New York Post que se comunicó con la clienta directamente para pedirle disculpas por su experiencia y le otorgó un reembolso por la tarifa de vuelo.

“Sobre nuestras políticas, cada situación es muy diferente, y nuestros empleados son responsables de seguir nuestro Contrato de transporte disponible en nuestro sitio web”, indicó un portavoz.