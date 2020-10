Médico venezolano recomendó Listerine en la vagina antes del sexo oral y lo acaban en redes sociales

El llamado "Príncipe del bisturí" justificó la publicación diciendo que era una simple anécdota

Un doctor venezolano quiso ser cómico con el tema de las duchas vaginales y el sexo oral, pero el tiro le salió por la culata.

El cirujano plástico Roberto Valbuena lleva días siendo noticia y no por la mejor razón. Resulta que a Valbuena se le ocurrió compartir en Instagram una “anécdota” sobre una novia que tuvo que se aplicaba duchas vaginales de agua con Listerine (enjuague bucal). El mensaje del doctor fue en respuesta a la supuesta inquietud de una paciente que le preguntó qué debía hacer para que un hombre le practicara sexo oral.

De inmediato, las críticas y burlas en el ciberespacio se multiplicaron. Y aunque el llamado “Príncipe del bisturí” justificó la publicación diciendo que era una simple anécdota con sarcasmo, al venezolano ya la opinión pública lo había masacrado.

🤡 que el listerine no era "un consejo como médico" dice, puro sarcasmo y diversión dominguera😭👌🏻 pic.twitter.com/6UPmkdVjVT — `purr~×𝐙♔ (@Mingkzero) October 6, 2020

“Debe oler muy limpio y perfumada”, escribió Valbuena, según citado por Yahoo Noticias. Añadió: “P.D: Recomendación dúchense si pueden…Anécdota: tenía una novia que se hacía duchas vaginales con una (perita) con agua y Listerine al bañarse. Eso provocaba dormir allí, así que agarren consejo”.

Entre las críticas se encuentra la columnista feminista Zuriñe Ojeda que le dijo que se aplicara Listerine en el cerebro. “No, compañeras, nuestros cuerpos no son sucios per se. Nuestras vaginas se limpian y regulan solas si estamos sanas y no las agredimos con barbaridades como las que sugiere este tipo”.

Por su parte, el ginecólogo Rubén Darío Peralta Para explicó que para “mantener la mucosa vulvovaginal aseada será suficiente lavarse con agua o con jabón suave y agua, en la mañana y la noche”.

En la misma línea va una publicación en Twitter de la revista de salud, webconsultas.com que indica: ” No a la ducha vaginal en casa. La vagina no está sucia, se autolimpia con el flujo vaginal. Puedes lavarte con agua, pero solo la vulva (parte externa). Y quién no quiera hacerte un cunnilingus porque no sabe a Listerine, no merece ni a tu vulva ni a ti”.