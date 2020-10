Southwest evita que una mujer de Chicago aborde un vuelo debido a que su top “era demasiado revelador”

A una mujer de Chicago no se le permitió abordar un vuelo de Southwest Airlinesdesde el aeropuerto LaGuardia de Nueva York al aeropuerto Midway esta semana después de que el personal de la aerolínea determinó que su top color negro era “demasiado revelador”.

Kayla Eubanks, de 22 años, dijo que fue detenida en la puerta de embarque la tarde del martes por empleados que llamaron a su atuendo “lascivo, obsceno y ofensivo”. Eubanks pudo embarcar después de pedir prestada una camiseta al piloto.

“Fue muy molesto”, dijo Eubanks el viernes. “La petición no tenía sentido”, escribió en Twitter.

Eubanks grabó y después publicó los videos con los empleados de Southwest en redes sociales. La joven solicitó de manera constante que se aclarara cuál era la política de la aerolínea que supuestamente estaba violando.

Pasaron más de 30 minutos y varias llamadas telefónicas, Eubanks dijo que personal de Southwest le dijo que su atuendo era “obsceno y ofensivo”.

Después de una larga discusión, el piloto del vuelo tuvo que intervenir y le prestó una camiseta para que pudiera abordar la aeronave. A los pocos minutos del vuelo Eubanks se quitó la camiseta.

“Nunca me dijeron que tenía que dejarme la camiseta puesta”, dijo Eubanks. “Era sólo para subir al avión”, dijo la joven.

Eubanks también se enfrentó a una azafata que le dijo que tendría que hablar con los supervisores de la compañía cuando el avión aterrizara en Chicago. Dicha conversación también fue grabada por Eubanks.

En el video publicado, Eubanks preguntó a dos de los empleados de Southwest por qué estaba siendo detenida. Un empleado contestó “porque no tienes mucha ropa encima y estás enseñando bastante”.

Y’all I was KICKED OFF my @SouthwestAir flight because my boobs are “lewd, obscene and offensive.” I was told that passengers may look at me in my attire and be offended. The attire in question: https://t.co/tOAxZsFDU5 pic.twitter.com/S9W9gFXpg6

— Kayla Eubanks (@UziSuzy) October 6, 2020