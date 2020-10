Trabajador latino muere al explotar neumático en Nueva York

Osvaldo Flores Osguín murió cuando el neumático de un montacargas que estaba reparando explotó el viernes por la tarde en Central Islip (Long Island, NY), informó la policía del condado Suffolk en un comunicado.

Flores tenía 45 años y residía en Brentwood. Fue golpeado por el neumático a las 4:50 p.m. en “T&D Supplies”, el negocio donde laboraba, ubicado en Ferndale Boulevard.

Un asistente de la oficina del médico forense del condado Suffolk lo declaró muerto en el lugar. Los detectives de homicidios del condado están investigando y se notificó a la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA), que rastrea los accidentes laborales, reportó Newsday.

* Fatal Accident * An employee was killed in an accident at a #LongIsland business. #DailyVoice https://t.co/7468H61EYT

— Daily Voice Nassau County (@DailyNassau) October 10, 2020