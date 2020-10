¿Qué comen los astronautas en el espacio?

Yuri Gagarin fue en el primer hombre en viajar al espacio y la primera persona en comer en el espacio a bordo del Vostok 1, el 12 de abril de 1961. Desde esa primera comida de carne de res y pasta de hígado de un tubo, muchas cosas han cambiado.

Para elegir la comida que se lleva al espacio se deben de seguir estrictos controles nutricionales. Además, estas comidas se deben adaptar a las condiciones fuera de la Tierra, para conservarse, prepararse, consumirse y desechar la basura de manera óptima.

Se deben considerar muchos factores y desafíos. Lo más evidente es la baja gravedad. La comida y las bebidas simplemente flotarían si no se manipularan correctamente. Algunos alimentos se comen en su forma natural y en otros hay que hacer ajustes. La preparación varía según el tipo de comida.

