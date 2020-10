Trump cree que es inmune al coronavirus y viaja a Florida para primer mitin fuera de la Casa Blanca tras su contagio

MIAMI, FL – Con el convencimiento de que es inmune al “al horrible virus de China”, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retoma este lunes sus actos de campaña fuera de la Casa Blanca desde que contrajo la COVID-19 con un mitin en Sanford, en el centro de Florida.

“Nos vemos en Sanford, Florida, esta noche para un gran mitin”, escribió esta mañana el mandatario en su cuenta oficial de Twitter, y tras declarar a la cadena Fox el domingo de que es “inmune” al coronavirus, más de una semana después de que diera positivo por COVID-19, y asegurar que está “en muy buena forma para pelear las batallas”.

See you in Sanford, Florida, tonight for a Big Rally. Covered Live on @OANN, @newsmax and @cspan. Enjoy!!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 12, 2020