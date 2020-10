Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Cuando he visto al presidente quitarse el tapabocas en la Casa Blanca pocos días después que estuvo ingresado en el hospital con COVID-19, diciendo que esta enfermedad no nos debe preocupar, yo me angustio.

Me pongo a pensar en todos los que trabajan a su alrededor, que podrían estar expuestos al virus, y en todas las personas en este país que puedan seguir su ejemplo. Y me da vergüenza que este sea nuestro presidente.

Yo estoy agradecido de no enfermarme, pero estuve sin trabajo cinco meses. Sin embargo, me sentía tranquilo por mí, porque veía como sufrían mis compañeros que seguían trabajando, pensando cada día que se podrían enfermar y contagiar a sus seres queridos.

Gente como nosotros, los trabajadores esenciales, somos los que nos enfermamos más y los que tenemos mayores índices de muertes.

Si el presidente no comprende eso, necesitamos poner en mando alguien que sí lo comprenda. Por eso es que me he prestado como voluntario a través de mi unión, la SEIU 32BJ, para ponerme en contacto con votantes en Nueva York, en Pennsylvania, y en la Florida, donde habemos muchos hispanos. Les quiero recordar que nuestro voto es esencial. Y que quien nos va a beneficiar más como presidente es Joe Biden.

Cuando nos enfermamos con el COVID-19, los latinos somos 4.6 veces más propensos a necesitar ingresar en el hospital que los blancos, y tenemos índices de mortalidad 50% mayores que ellos. Casi la mitad de los jóvenes menores de 21 años de edad que fallecen a causa de la enfermedad son latinos. Por eso necesitamos a un presidente que comprenda lo que urge controlar el contagio, y apoyar a todos los afectados.

Joe Biden tiene un plan completo para aproximarse a la lucha contra el coronavirus, enfocándose en las pruebas, el equipo de protección personal, y estándares nacionales para poder abrir los comercios y escuelas de forma segura para que nuestros niños puedan ir a la escuela y podamos poner a nuestra economía en marcha.

Yo me hice ciudadano estadounidense hace seis años, y voté por primera vez en el 2016. En ese entonces no estaba muy interesado en la política, pero tenía claro que los demócratas se preocupaban por gente como yo, mientras que el otro candidato llamaba a los latinos “violadores” y “malos hombres”.

Cuatro años mas tarde, Trump ha demostrado acción por acción, política por política, que nosotros no le importamos, ni los trabajadores esenciales, ni los negros, ni los latinos ni los inmigrantes. Aún cuando ha sentido los efectos de este peligroso virus en carne propia, quiso poner un alto a proveer más ayuda a los millones que sufren y la necesitan.

A mí me queda más claro que nunca que nuestras vidas dependen de cómo votemos, y quiero comunicárselo a todos los votantes que me escuchen. Con Joe Biden, apostamos a la vida.

-Neury José Hernández Paula es un trabajador esencial dominicano y residente de El Bronx