Renunció Fausto Pichardo, el latino de más rango en NYPD; alegan diferencias con el alcalde

Fausto Pichardo, el latino de más rango en NYPD, responsable de decenas de miles de agentes de patrulla uniformados, renunció ayer, frustrado con el alcalde Bill de Blasio, según fuentes policiales citadas por New York Post.

El Jefe de Patrulla del cuerpo policial más grande de EE.UU. llegó a su punto de quiebre después de ser criticado por el alcalde tras trabajar largas horas cubriendo las protestas contra los cierres por coronavirus impuestos por la gobernación en Borough Park la semana pasada, dijeron las fuentes.

Cuando llegó a casa después de uno de esos turnos, el alcalde de Blasio lo habría convocado al Ayuntamiento el viernes para reprenderlo por la supervisión. Pero Pichardo no contestó esa llamada.

Luego, el sábado por la noche, la oficina del alcalde le envió un mensaje de texto a Pichardo varias veces sobre una fiesta en una casa en El Bronx, dijo una fuente policial, explicando que lidiar con ese problema debería recaer en el comandante del precinto.

Más tarde el alcalde le habría expresado su molestia por no responder a su llamada, lo cual Pichardo habría considerado excesivo o irrespetuoso.

“Esto no es más que una intromisión inapropiada de una persona que no sabe nada sobre patrullas, a pesar de que ha estado aquí durante siete años”, criticó al alcalde la fuente anónima.

Ayer no estaba claro cuándo sería el último día de Pichardo, aunque podría seguir activo por los próximos 30 días. Se rumora también que en las últimas horas De Blasio intentó en vano convencerlo de no renunciar.

Pichardo, de 43 años, supervisa la “oficina más grande y visible” de NYPD, incluida la mayoría de sus casi 24 mil policías uniformados, tras ser nombrado por el comisionado de policía Dermot Shea al asumir él también en diciembre.

Pichardo comenzó su carrera en 1997, sirviendo como cadete de policía antes de graduarse como oficial en Midtown North Precinct (West 56 St) dos años después.

Luego ocupó varios puestos de alto perfil, incluido el de oficial al mando en la Comisaría 33 en Washington Heights (Alto Manhattan) y en la 43 en Soundview, El Bronx.

Antes de ser nombrado Jefe de Patrulla, se desempeñó como Oficial Ejecutivo en la Oficina de Servicios de Patrulla bajo el Jefe de Detectives Rodney Harrison.

Pichardo nació en República Dominicana y emigró a NYC a la edad de 9 años. “Fue el primer Jefe de Patrulla de herencia dominicana en la historia del NYPD y ha trabajado incansablemente en los últimos meses para guiar a los hombres y mujeres en uniforme a través de una serie de problemas desafiantes que han afectado a la ciudad y a la agencia”, confirmó NYPD en un comunicado.

En tanto, el portavoz de De Blasio, Bill Neidhardt, dijo: “El jefe de patrulla Pichardo es un líder profundamente respetado en la policía de Nueva York y el Ayuntamiento sigue teniendo conversaciones con él sobre su futuro”.

