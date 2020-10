Matan a futbolista sus propios compañeros tras error defensivo

Churchill Owaci, un futbolista semiprofesional de 22 años de edad, perdió la vida por una golpiza que le propinaron sus compañeros de equipo, luego de dos pleitos que tuvo con ellos tras un error defensivo que causó un gol del club rival en un partido amistoso.

De acuerdo con los reportes del diario The Observer, de Uganda, país donde se suscitó el lamentable hecho, el crimen ocurrió luego de que Owaci, el defensor central, cometiera un error defensivo y dos sus compañeros se le fueran encima para golpearlo por su distracción.

Un testigo que no quiso ser identificado aseguró al medio que el futbolista ingresó al campo en estado de ebriedad, algo que habría enfurecido a sus compañeros y a muchos espectadores.

Al final del partido, el jugador agredido buscó desquitarse, por lo que inició un nuevo pleito que ocasionó el fatal desenlace, ya que fue golpeado hasta que quedó inconsciente.

Churchill fue trasladado a un hospital cercano, pero horas después fue declarado muerto por los médicos que lo atendieron.

Footballer beaten to death in Lamwo over poor defending. Churchill Owaci 22, was beaten to death by two brothers Joel Okello, 19, and Francis Opio, 23, over alleged lackluster defending which led to a goal during a friendly game on Saturday https://t.co/Jr4n5Ur5lI pic.twitter.com/ilSF5prXHf

— The Observer (@observerug) October 13, 2020