Muere niña de 8 años al ser castigada a brincar durante muchas horas en un trampolín

El pasado 29 de agosto, la policía de Odessa, en Texas, atendió la llamada de auxilio de una familia que reportó que su “hija” Jaylin de 8 años no presentaba ningún tipo de signo vital.

Luego de hacer las investigaciones pertinentes, las autoridades descubrieron que la niña lamentablemente perdió la vida a mano de sus tutores, ya que según familiares de la menor, estos la maltrataban constantemente.

El día de su muerte, Jaylin fue castigada severamente; primero le prohibieron desayunar y además, su castigo consistía en saltar sin parar en un trampolín, bajo altas temperaturas que ese día alcanzaron los 43°C.

La autopsia reveló que la niña murió a causa de la severa deshidratación que este correctivo le provocó, pues también se le prohibió tomar agua mientras saltaba.

Los tutores, Daniel Schwarz, de 44 años, y su esposa Ashley, de 34, fueron arrestados. Ambos enfrentan cargos por asesinato. Se desconoce quiénes son los padres biológicos de la menor.

