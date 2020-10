Madre de Texas en prisión por violar a su hijo de 12 años

La policía de Wichita Falls, Texas, llevó a cabo hace unos días la detención de una mujer llamada Brittany Rouleau, tras haber sido acusada de pedofilia.

Resulta ser que su hijo de 12 años narró a otra persona adulta de su confianza cómo hace 2 años Brittany lo obligó a mantener relaciones sexuales con ella y posteriormente le pidió que no le contara a nadie sobre este asunto.

Rouleau, who has previous arrests for speeding and filing a false report, has been charged with aggravated s*xual assault.

Brittany Rouleau

The shocking story has been told of Brittany Rouleau, a woman who r*ped her own son in her bed. https://t.co/iWsqAmZZI0 pic.twitter.com/FrtUyisA8X

— OnlineNigeria (@onlinenigeria) October 16, 2020