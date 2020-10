Falleció la actriz y estrella de Broadway, Doreen Montalvo a los 56 años

Se dice que la actriz presentó una extraña dolencia que terminó desembocando en su repentina muerte

Con 56 años de edad falleció este sábado la estrella de Broadway Doreen Montalvo. Fue su manager Steve Maihack quien confirmó la noticia a través de The Hollywood Reporter. Informan que la actriz presentó una extraña dolencia que desencadenó en su muerte.

Maihack declaró lo siguiente: “Doreen no solo iluminó el escenario, sino que iluminó la luz de todos los que la rodeaban“.

En Broadway su nombre brilló en grandes producciones como “On Your Feet”. Recientemente Montalvo, actriz y cantante, también participó en el musical de “Mrs. Doubtfire”. Este fue adaptado basándose en la cinta que protagonizara el oscarizado actor Robin Williams, la cual contó con el mismo nombre.

Sus créditos también ascienden al mundo de la televisión y es que Doreen Montalvo también participó en series como “Law & Order”, “The Good Wife”, “Smash”, “One Life to Live”, “Elementary” y “Madam Secretary”.

Famosos actores de la industria del cine y el teatro han reaccionado a su muerte, entre estos se destacan Lin-Manuel Mirada: “Doreen Montalvo fue la primera actriz en hacer una audición para “In The Heights” en el sótano de la librería Drama en 2002. La primera. Cantó “Qué Te Pedi de La Lupe” y se incrustó en mi corazón en un instante. Su voz tenía esa lágrima, esa lágrima. Inimitable y de ella”.

Doreen Montalvo was the first actress to audition for In The Heights in the basement of the Drama Book Shop in 2002. The first one. She sang La Lupe's Qué Te Pedi and embedded herself in my heart in an instant. Her voice was had that tear in it–that lágrima. Inimitable & hers. pic.twitter.com/hLwT34XQ5w — Lin-Manuel Miranda (@Lin_Manuel) October 18, 2020

BroadwayWorld is saddened to report that stage and screen actor Doreen Montalvo has died. Montalvo is best known for In The Heights, On Your Feet, and most recently @DoubtfireBway.https://t.co/jobVwGoTT6 — BroadwayWorld (@BroadwayWorld) October 17, 2020

The Mrs. Doubtfire the Musical family mourns the loss of Doreen Montalvo. Doreen’s immense talent was matched by her extraordinary kindness and remarkable generosity. Her light shown brightly onstage and off. 1/2 pic.twitter.com/5c57SV5rEX — Mrs. Doubtfire the Musical (@DoubtfireBway) October 17, 2020

I just don’t have all my words yet, it’s too much. But I love you Doreen. Always.#DoreenMontalvo #HeightsFamilia #RIP — Javier Muñoz (@JMunozActor) October 18, 2020

Para el cierre de esta nota aún se desconoce el parte médico en donde se pueda vislumbrar la razón de su repentina muerte, y tampoco se ha confirmado adonde serán velados sus retos.