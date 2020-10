Gobernador Cuomo autoriza reabrir cines en Nueva York, excepto NYC

“De película” fue el anuncio que hizo hoy el gobernador Andrew Cuomo, al autorizar desde el próximo viernes 23 de octubre la reapertura de las salas de cine en Nueva York, pero dejó por fuera NYC, considerado el principal mercado.

Las salas podrán operar con restricciones sobre el tamaño de la audiencia (25% o un máximo de 50 personas por proyección) y otras precauciones establecidas, incluyendo el uso obligatorio de mascarillas.

La medida aplica para condados con una tasa positiva decoronavirus por debajo del 2% en un promedio de 14 días, informó Variety.

El miércoles, los propietarios de las cadenas de cines más grandes del mundo, agrupados en Global Cinema Federation (GCF), escribieron una carta al gobernador solicitando que reconsiderara su política, advirtiendo que muchas empresas “no sobrevivirán” bajo el cierre que ya suma siete meses.

A ese momento, 48 estados en el país habían reabierto las salas, a diferente capacidad. Y sólo en Nuevo México y NY seguían totalmente cerradas.

“Con los cines de Nueva York cerrados durante casi siete meses y sin indicación de cuándo se les permitirá reabrir, los estudios que suministran nuevas películas se han mostrado reacios a lanzar sus últimas películas hasta el punto en que casi ninguna nueva película importante se estrenará globalmente hasta 2021 y más allá”, alegó la misiva.

En un comunicado, la secretaria de prensa del gobernador, Caitlin Girouard, respondió que el estado tenía problemas más urgentes en este momento a medida que surgen nuevos casos.

Los espectáculos en vivo en teatros de Broadway y MET Opera también están suspendidos al menos hasta la primavera y el otoño 2021, respectivamente, generando pérdidas que ya superan los $15 mil millones de dólares e implicaciones negativas en el turismo y la gastronomía.

