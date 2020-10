Suplican a gobernador reabrir cines de Nueva York como otros 48 estados: el efecto en desempleo es “mundial”

Los propietarios de las cadenas de cines más grandes del mundo están suplicando al gobernador de NY, Andrew Cuomo, que autorice la reapertura de las salas en áreas del estado con bajas tasas de infección.

Global Cinema Federation (GCF), encabezada por el mexicano Alejandro Ramírez Magaña, director general de Cinépolis, escribió una carta al gobernador ayer solicitando que reconsidere su política, advirtiendo que muchas empresas “no sobrevivirán” bajo el cierre que ya suma siete meses.

Al momento, 48 estados en el país han reabierto las salas, a diferente capacidad. Y sólo en Nuevo México y NY siguen totalmente cerradas, acotó Variety.

“Nuestra industria emplea a cientos de miles de personas en todo el mundo, todas las cuales están ansiosas por volver al trabajo y entretener a sus clientes en un entorno seguro”, escribió Magaña, citado por New York Post.

“Realmente no es exagerado decir que el cierre continuo de los cines en su estado ha puesto en peligro su futuro, y pedimos que los exhibidores en Nueva York tengan la oportunidad de operar nuevamente”.

La carta fue firmada conjuntamente por una docena de directores ejecutivos de teatro de la federación, incluidos AMC, Cineworld y Cineplex.

Cineworld, propietaria de Regal, anunció a principios de este mes que cerraría la mayoría de sus cines en EE.UU. y el Reino Unido, citando la tensión financiera en la industria debido a los bloqueos por coronavirus.

El mercado de Nueva York es tan grande que el cierre del estado por sí solo está influyendo en la decisión de un estudio de no lanzar películas, agregó Magaña.

“Con los cines de Nueva York cerrados durante casi siete meses y sin indicación de cuándo se les permitirá reabrir, los estudios que suministran nuevas películas se han mostrado reacios a lanzar sus últimas películas hasta el punto en que casi ninguna nueva película importante se estrenará globalmente hasta 2021 y más allá”, escribió.

“Sin nuevas películas para proyectar en nuestros cines, muchos miembros de la comunidad mundial de exposiciones se verán obligados a cerrar sus puertas nuevamente”.

Magaña también elogió los esfuerzos de Cuomo para combatir el virus, pero dijo que el gobernador no ha ofrecido “ningún camino claro para la reapertura de salas de cine” desde que inicialmente expresó su apoyo a la idea el pasado 19 de agosto.

La federación argumentó que los teatros no son tan peligrosos como los restaurantes o los lugares de trabajo porque la gente permanece en silencio. Se le ha pedido a Cuomo que reabra los cines bajo una política similar a la de California, condado por condado.

En un comunicado a Deadline, la secretaria de prensa del gobernador, Caitlin Girouard, dijo que el estado tiene problemas más urgentes en este momento a medida que surgen nuevos casos.

“Con el aumento de casos en docenas de otros estados y países, estamos haciendo todo lo posible para tratar de prevenir una segunda ola de la pandemia en Nueva York (…) Entendemos que es, y sigue siendo, un momento difícil para la industria del entretenimiento, pero seguiremos tomando decisiones sobre la reapertura en función de los datos, la ciencia y cuando los expertos en salud global determinen que es seguro reabrir sin poner en peligro la salud pública”, explicó la vocera.

Los espectáculos en vivo en teatros de Broadway y MET Opera también están suspendidos al menos hasta la primavera y el otoño 2021, respectivamente, generando pérdidas que ya superan los $15 mil millones de dólares e implicaciones negativas en el turismo y la gastronomía.

Movie theater owners plead with Cuomo to reopen New York cinemas: "Many will not survive" https://t.co/wITQFZZQb8

— Variety (@Variety) October 14, 2020