Las “píldoras venenosas” del plan de estímulo republicano, según la demócrata Nancy Pelosi

La portavoz de la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, describió como “píldoras venenosas” algunas de las propuestas de los republicanos para un nuevo paquete de rescate económico por coronavirus.

En una carta a sus colegas demócratas el jueves, la líder cameral dijo que el plan de provisiones contra responsabilidad por demandas por el manejo de COVID-19 es solo una de las propuestas que no ve positivamente.

Las medidas republicanas que no son del agrado de Pelosi, “incluyen la radical provisión contra responsabilidad que fuerza a los trabajadores a arriesgar sus vidas en espacios laborales inseguros sin recursos legales”.

Su contraparte en el Senado, Mitch McConnell, ha sido uno de los principales defensores del proyecto.

Temas que dividen

Sin embargo, la portavoz dijo que la anterior es solo una de “muchos desacuerdos que persisten” en la discusión.

Otros asuntos en los que no concuerdan republicanos y demócratas son los fondos para gobiernos estatales y locales, beneficios de impuestos para familias trabajadoras, apoyo a pequeños negocios y dinero para cuidado de niños.

Precisamente, por los pasados días, la política ha compartido segmentos de entrevistas en MSNBC en su cuenta de Twitter en los que hace hincapié en estos temas.

It is already clear that compassion will not drive Republicans to help the millions of Americans struggling financially from this crisis. But perhaps they can recognize the stimulating effect that helping struggling families will have on our economy. #DeadlineWH pic.twitter.com/is57yKrooj

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) October 17, 2020