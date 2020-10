María Celeste Arrarás confirma que Telemundo sigue pagando su salario, pese a su despido de Al Rojo Vivo 

"Me fui en buenos términos dentro de que me botaron", dijo la antigua estrella de Telemundo

María Celeste Arrarás conversó con Luz María Doria y ahí reveló que a nivel económico no ha vivido mayores preocupaciones, pese a su despido de Al Rojo Vivo y por ende de Telemundo. Todo gracias a que la cadena sigue pagándole su salario.

“Tan pronto me despidieron, a los 30 segundos. yo llamé a mi mamá y a mi papá en Puerto Rico porque no quería que se enteraran por más nadie y les dije: ‘No se preocupen, estoy tranquila, ellos me van a continuar pagando mi contrato así que financieramente voy a estar bien, que es lo importante dentro de todo. Me voy en buenos términos y no estoy en una bronca con nadie. Quiero que sepan que todo va a estar bien”, dijo Arrarás.

Lamentablemente para su antiguo programa no todo son buenas noticias. Al Rojo Vivo no ha sabido reponerse a la salida de María Celeste Arrarás y probablemente tampoco a la de Myrka Dellanos.

Parece que los rating no han logrado despegar y por esta razón el programa cambiará de imagen y también de conductores. Se dice que Jessica Carrillo será el nuevo rostro de Al Rojo Vivo.

Pese a todo lo anterior, María Celesta Arrarás ha sido clara al decir que no tiene ningún tipo de rencor hacía su antigua casa televisora. “Me fui en buenos términos dentro de que me botaron. Para mí esos años que estuve ahí fueron años maravillosos, la empresa me dio una gran oportunidad y yo no digo esto por congraciarme, lo digo porque lo siento de verdad”.