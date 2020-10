Coaliciones proinmigrantes en la Gran Manzana refuerzan campañas para impulsar el voto joven latino

A solo horas de culminar el esfuerzo agónico del Censo 2020 la semana pasada, coaliciones de base comunitaria repotenciaron toda su maquinaria para ahora enfocarse en impulsar el voto latino de los más jóvenes en los vecindarios de la Gran Manzana, cuando faltan tan solo dos semanas para las elecciones presidenciales.

El cálculo de organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes en la ciudad de Nueva York es muy claro: en 15 días se realizarán los comicios más importantes de la historia reciente y aunque en teoría miles de indocumentados podrían estar fuera de esta cuenta, en la práctica en el seno de las denominadas familias mixtas, cada día se suman más votantes que pueden definir estas desafiantes elecciones.

“Cada 30 segundos un latino cumple 18 años, de acuerdo con nuestras investigaciones. Y esos jóvenes ahora con edad para votar, desde muy pequeños están viendo como sus padres se sacrifican en este país. Ellos también padecen cómo ellos son tratados por su situación migratoria”, indicó Yesenia Mata, directora de la organización La Colmena de Staten Island, quien impulsa la iniciativa “Mi voto es nuestro voto”.

La activista aseguró que en estos próximos días acelerarán, por múltiples vías, la expansión del mensaje para que miles de personas de la clase trabajadora hispana entiendan que pueden tener en su alcance “el poder de transformar el país a través del voto”.

🗳 Today we are officially launching, "My Vote, Our Vote" – our voting outreach campaign to turn out Latinx voters on Staten Island. We will be in the airwaves, social media, & in our neighborhoods to ensure the voices of our immigrant & Latinx community are heard this election! pic.twitter.com/fIPqUM8r1v

