Arrestan a hispano por violar y embarazar a niña de 11 años

Wendell Sánchez fue arrestado en Gonzales (Louisiana) como sospechoso de haber violado y embarazado a una niña de 11 años y luedo abandonarla en un hospital.

Cuando la menor se quejó de dolores de estómago, Sánchez (34) la llevó a la sala de emergencias, pero se quedó afuera esperando en su vehículo, según la policía.

El personal médico alertó a la policía de que la niña estaba embarazada y que se creía que Sánchez era el padre. Cuando llegaron los agentes, el sospechoso huyó del lugar, abandonó su automóvil y corrió a pie hacia un complejo de apartamentos cercano.

La policía lo encontró escondido en un patio, donde supuestamente estaba en posesión de narcóticos ilegales, marihuana y parafernalia de drogas.

Sánchez ahora enfrenta una serie de cargos por delitos graves, incluida la violación en primer grado con una víctima menor de edad, resistencia al arresto y creación de un laboratorio clandestino.

No se informó si había relación filial entre la niña y el sospechoso, cuya fianza fue fijada en $540 mil dólares, reportó The Advocate.

#BREAKING The Ascension Parish Sheriff's Office arrested 34-year-old Wendell Sanchez on Sunday for allegedly getting an 11-year-old juvenile pregnant. Sanchez is being charged with first-degree rape, criminal trespassing and several drug charges. More details below. @BRProudNews pic.twitter.com/N39JQdmqQV

— Abbi Rocha (@AbbiRochaTV) October 20, 2020