DEA: arrestan a político médico por intercambiar sexo por drogas en Nueva York

Dr. William Spencer, legislador Demócrata del distrito 18 del condado Suffolk (Long Island, NY) y un médico de renombre en la zona, fue arrestado ayer en una operación encubierta después de supuestamente intentar cambiar pastillas por favores sexuales, según un informe.

Spencer fue detenido en un estacionamiento detrás de una tienda “Goodwill” donde creía que se estaba reuniendo con una mujer con la que podía intercambiar pastillas por sexo, dijeron fuentes a NBC News.

La investigación fue llevada por un grupo de trabajo dirigido por la Oficina del Fiscal de Distrito Suffolk, junto con la policía de los condados Suffolk y Nassau, la oficina del alguacil y agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA). El grupo fue informado inicialmente sobre el presunto comportamiento de Spencer después de una investigación previa por drogas.

Además de ser legislador y médico respetado, Spencer también es ministro religioso y ha sido activista en el movimiento “Black Lives Matter” (BLM).

Spencer no ha emitido comentarios sobre el caso. Es un otorrinolaringólogo que ha servido en la legislatura desde 2011, centrado en el abuso de drogas y la adicción a los opioides, manteniendo productos como el tabaco, las bebidas energéticas y la cafeína en polvo (un estimulante) lejos de los menores, según su portal. Desde 2012, casi un tercio de las resoluciones patrocinadas por él se han centrado en la salud y el abuso de drogas.

