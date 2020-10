¿Por qué el plan republicano sin cheque de estímulo de $1,200 fracasó en el Senado?

El plan republicano de estímulo económico en el Senado de alrededor de $500,000 millones de dólares no fue aprobado este miércoles debido a que, como se anticipaba, no contó con el aval de los demócratas.

Esa minoría bloqueó la legislación encabezada por Mitch McConnell por considerar que no cuenta con las provisiones necesarias para ayudar a las familias trabajadoras más afectadas por la pandemia en Estados Unidos.

Para los demócratas, la partida dispuesta en la propuesta es mucho menos dinero que al que ellos aspiran para un nuevo paquete de estímulo, o $2.2 billones de dólares.

Uno de los puntos clave que no contiene la legislación son los $1,200 para una segunda ronda de cheques de estímulo.

Para el líder de la mayoría en el Senado, la acción de los demócratas es solo una movida política de cara a las elecciones.

“Los demócratas del Senado acaban de utilizar el obstruccionismo, que dicen que no les gusta, para matar otro paquete de ayuda para el coronavirus”, compartió McConnell en Twitter.

Senate Democrats just used the filibuster — which they say they dislike — to kill another coronavirus relief package.

Unemployment benefits. PPP. Testing. Vaccines. School funding. Protections for people with pre-existing conditions.

Every Democrat just voted to block it all.

— Leader McConnell (@senatemajldr) October 21, 2020