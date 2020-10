Varios niños y adultos heridos en choque violento de bus escolar en Nueva York

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Young girl, two others seriously hurt in upstate school bus crash https://t.co/jgpqOirk62 pic.twitter.com/76xpfhevIa — New York Post Metro (@nypmetro) October 21, 2020

Varias personas resultaron heridas cuando un camión comercial para podar árboles golpeó un autobús escolar en el condado Orange (NY) el miércoles por la mañana.

Una niña que estaba sentada detrás del conductor del autobús fue hospitalizada en estado crítico, pero estable después del accidente de las 8:20 a.m. en la ciudad New Windsor, dijo la policía local en un comunicado. Su nombre y edad no se dieron a conocer de inmediato.

El conductor del autobús y el del camión también fueron hospitalizados en estado crítico. Otros siete escolares ya fueron dados de alta, apuntó New York Post.

El accidente ocurrió en la Ruta 207 cuando el camión, que se dirigía al oeste, cruzó la línea amarilla doble y golpeó al autobús del Distrito Escolar de Washingtonville que se dirigía al este.

Unidades de bomberos y rescate de cuatro departamentos separados respondieron y sacaron a las tres víctimas más graves.

El autobús era de la escuela primaria “Little Britain”. El ejecutivo del condado, Steven Neuhaus, dijo a Pix11 que la escena era “horrible” y describió el accidente como “probablemente el peor que he visto”.

“Tenemos la esperanza de que todos se recuperen por completo”, agregó Neuhaus. El accidente sigue bajo investigación, dijeron las autoridades.