Se cumple plazo de Trump sobre acuerdo para aprobar plan con cheques de estímulo; ¿qué pasará ahora?

El plazo de 48 horas dado por el presidente Donald Trump para que sus portavoces y la líder de la mayoría en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, alcancen un acuerdo para la aprobación de un nuevo plan de estímulo que incluya cheques, culminó sin que al momento se tengan noticias del curso de las conversaciones.

Hasta la mañana de este viernes, no se tenían detalles del llamado que había hecho el mandatario para que las partes llegaran a un término satisfactorio, y si, en efecto, republicanos y demócratas lo lograron.

Durante el debate presidencial la noche del jueves, Trump se limitó a responsabilizar a los demócratas en la Cámara de Representantes, encabezados por Pelosi, del estancamiento en el tema.

“La ley que pasó por la Cámara fue un rescate para las ciudades y estados mal dirigidos por demócratas y de alta criminalidad”, planteó el presidente.

Agregó que: “Era una manera de obtener mucho dinero, mil millones y mil millones de dólares”.

El tono agresivo de Trump contrasta bastante con la retórica de Pelosi, que en una entrevista ayer con MSNBC, tras el aviso de tiempo dado por el Ejecutivo, dijo que el secretario del Departamento del Tesoro, Steven Mnuchin “y yo continuamos nuestra conversación. Nosotros estamos listo para pronto para poner lápiz sobre papel”.

Sec. Mnuchin “and I continue our conversation. We’re about pretty soon ready to put pen to paper,” Speaker Pelosi says on coronavirus relief deal.

“We have other issues that we have to deal with, but we’re on a good path.” pic.twitter.com/wrkOPQQ51X

— MSNBC (@MSNBC) October 22, 2020