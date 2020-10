Encuentran cadáver de mujer en pijama en Queens: posible hispana

Una joven vestida con un pijama rojo fue encontrada muerta detrás de un arbusto en Queens (NYC).

La víctima se cree que es de raza negra o hispana y tenía entre 20 y 30 años, según el primer reporte policial. Fue descubierta boca abajo en el suelo frente a 216-13 Horace Harding Parkway en Bayside, alrededor de las 6 a.m. del viernes. La calle está justo en el lado oeste de la autopista Long Island Expressway.

Fuentes policiales dijeron que la mujer tenía una sudadera envuelta alrededor del cuello y vestía una camisa naranja y un pijama rojo. También tenía un calcetín en un pie.

El médico forense de la ciudad no ha determinado la causa de su muerte. Las autoridades creen que la mujer pudo haber sido estrangulada, luego de que el personal médico encontró moretones alrededor del cuello, dijeron las fuentes.

Un video de vigilancia al parecer grabó a un sospechoso en un Dodge Challenger blanco arrastrando a la mujer desde su vehículo hasta la acera, detalló New York Post.

Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

