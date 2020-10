Más de 50 millones ya han votado: desde hoy se puede ir en persona en Nueva York, incluso en “zonas rojas” COVID-19

88 centros electorales estarán abiertos para votación anticipada presencial en NYC del 24 de octubre al 1 de noviembre, incluidas más de dos docenas de guarderías y escuelas públicas, usando entradas independientes para no perturbar las clases y evitar contagios.

La lista incluye también dos grandes locales: Madison Square Garden en Manhattan y Barclays Center en Brooklyn.

Los horarios son variables (ver gráfico abajo). El lunes 2 de noviembre no se podrá votar; y el martes 3 todos los centros electorales funcionarán como tradicionalmente lo han hecho otros años, de 6 a.m. a 9 p.m., incluyendo en las llamadas “zonas rojas” de coronavirus, ratificó ayer la gobernación de Nueva York.

“Salir a votar es una actividad fundamental. Es una actividad protegida constitucionalmente, por lo que continuará”, afirmó ayer Beth Garvey, principal abogada y asesora principal del gobernador Andrew Cuomo, durante una conferencia telefónica con periodistas.

Los centros funcionarán bajo estrictos protocolos sanitarios, aseguró la Junta Electoral (BOE) de la ciudad. Las medidas incluyen:

BOE no controlará la temperatura en las puertas, ni evaluará a los votantes para detectar el virus. Tampoco les exigirá que proporcionen pruebas de que recientemente dieron negativo en la prueba del COVID-19.

El director ejecutivo del BOE, Mike Ryan, garantizó que habrá entradas separadas para los sitios de votación en 15 de las 18 escuelas habilitadas, lo que evita o al menos minimiza la interacción con los estudiantes y el personal de lunes a viernes.

En varias otras zonas del país el voto anticipado presencial ha sido posible desde hace varias semanas. Según The New York Times, más de 50 millones de personas ya han ejercido ese derecho, aún en plena campaña, situación inédita debido a la pandemia.

En 2020 el llamado votar en persona intenta disminuir el sufragio masivo por correo, que ha estado plagado de incidentes en NY y otros estados. Además retrasaría el conteo al tener como fecha tope de recepción el 10 de noviembre, una semana después de las presidenciales.

Los problemas con tarjetas electorales pueden reportarse llamando al 1-866-VOTE NYC; y/o enviando un correo electrónico a Apply4absentee@boe.nyc Más información en https://www.vote.nyc/

