32 años después de su último título, con $3,600 millones de dólares gastados desde entonces, los Dodgers podrían ganar hoy la Serie Mundial

Desde aquel título que obtuvieron en 1988 tras vencer a los Oakland Athletics, Los Ángeles Dodgers no han vuelto a experimentar la gloria de obtener un título de Serie Mundial, pero hoy están a 9 entradas de lograrlo contra los Tampa Bay Rays.

Desde que Orel Hershiser ponchó a Tony Phillips y les dio a los Dodgers su última corona, han pasado 32 años, 5,014 partidos de temporada regular y 113 de postemporada. Desde entonces, el equipo ha gastado $3,600 millones de dólares en salarios para sus peloteros, pero todo valdrá la pena si este martes el equipo consigue el anhelado campeonato.

Luego del triunfo del equipo de LA el domingo pasado, que puso la serie 3-2, Tony Gonsolin será el abridor el martes ante Blake Snell, quien subirá a la loma por los Rays. El novato busca evitar que la Serie Mundial se vaya a siete juegos por cuarta ocasión en los últimos cinco años.

Gonsolin abrió el segundo encuentro y permitió el jonrón de Brandon Lowe en el primer inning, retiró apenas a cuatro enemigos y cargó con la derrota en el triunfo de los Rays 6-4. El manager de los Dodgers, Dave Roberts, dijo que ve al derecho de 25 años como un abridor tradicional con la esperanza que le dé cinco o seis innings.

